0min

في ظل التصعيد الخطير... سعد رمضان يصلّي من أجل لبنان بآية من القرآن

في ظل التصعيد الخطير... سعد رمضان يصلّي من أجل لبنان بآية من القرآن



نشر الفنان اللبناني سعد رمضان مقطع فيديو عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام تضامناً مع مأساة اللبنانيين جرّاء القصف الإسرائيلي الكثيف على مدينة صور.



وعلّق سعد رمضان على مقطع الفيديو بالقول: "صور... يا أجمل الذكريات".



كذلك، قام سعد رمضان بمشاركة آية من القرآن الكريم جاء فيها: "إنَّ مع العسر يسرا"، وذلك في إشارة إلى الرجاء وأنه مع كل شدة يأتي اليسر.