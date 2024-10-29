درة زروق تستنكر الصمت العالمي: هذا ما نشرته!

درة زروق تستنكر الصمت العالمي: هذا ما نشرته!



وجهت الممثلة التونسية درة زروق رسالة غضب واستنكار إلى العالم حيث يسود الصمت أمام ما يحصل من مجازر في لبنان وفلسطين.



وفي التفاصيل، شاركت درة زروق منشورًا باللغة الفرنسية مفاده: "هل يمكنك أن تتخيل؟ نحن في عام 2024. الأطفال يُقتلون، تُقطع رؤوسهم، يُحرقون، يُشوّهون، تُقطع أحشاءهم، يُفجّرون والعالم يسمح بحدوث ذلك. العالم يشاهد الأطفال وهم يحتضرون".