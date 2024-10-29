حديث عفوي يجمع آية أبي حيدر بجدتها... والأخيرة تعبّر بحرقة كبيرة عن حجم الألم

حديث عفوي يجمع آية أبي حيدر بجدتها... والأخيرة تعبّر بحرقة كبيرة عن حجم الألم



شاركت الممثلة آية أبي حيدر مقطع فيديو لجدتها عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام، حيث كانت تتحدث الأخيرة بحرقة عن الأحداث الخطيرة في لبنان.



وفي التفاصيل، بدت جدة آية أبي حيدر غاضبة حيث عبّرت عن الاستياء الكبير من العدوان الاسرائيلي على لبنان وتكلّمت بحرقة عن الأرواح التي يخسرها الوطن يوميًا قائلة: "(...) انشالله بتفوت ما بتضهر يا رب، انشالله بتكون مقبرتك لبنان، انت واللي متلك، وانت واللي معك...".



وعلّقت آية أبي حيدر على مقطع الفيديو بالقول: "ستي عن التوغل البري في لبنان".



وتجدر الإشارة إلى أن آية أبي حيدر تشارك منذ بداية الحرب الصور ومقاطع الفيديو، معبّرة عن حزنها العميق وغضبها مما يحصل في لبنان.