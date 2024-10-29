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"اصمدي يا هياكل بعلبك"... دارين حمزه: الرب معك... الله يحميكي ويحمي أهلك الكرماء

فنّ
2024-10-29 | 15:00
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&quot;اصمدي يا هياكل بعلبك&quot;... دارين حمزه: الرب معك... الله يحميكي ويحمي أهلك الكرماء
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"اصمدي يا هياكل بعلبك"... دارين حمزه: الرب معك... الله يحميكي ويحمي أهلك الكرماء

"اصمدي يا هياكل بعلبك"... دارين حمزه: الرب معك... الله يحميكي ويحمي أهلك الكرماء

عبّرت الممثلة دارين حمزه عن غضبها بسبب ما ترتكبه اسرائيل بحق لبنان ومدينة بعلبك خصوصًا.

وفي التفاصيل، شاركت دارين حمزه عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تعكس استياءها مما يحصل في لبنان. 

كما نشرت دارين حمزه صورة لها مرفقة برسالة جاء فيها: "ندوبنا متشابهة لن نستطيع الشفاء منها معًا. الأطفال داخلنا ساكته ولن تنضج أو تتصالح ما زلنا ننزف سويًّا. ولن نقوى على التعافي وليس لدينا خطة علاج حقيقية (...).

كذلك، نشرت دارين حمزه صورة لهياكل بعلبك وكتبت: "اصمدي يا هياكل بعلبك، يا ام لبنان وعزو وكرم الدني... الرب معك... الله يحميكي ويحمي أهلك الكرماء".

وأضافت دارين حمزه رسالة باللغة الانكليزية مفادها: "بعلبك مدينة الشمس، عمرها أكثر من 10 آلاف سنة من الحضارات، حفظك الله ودامت شمسك مشرقة".
 
 
 
 

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