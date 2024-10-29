ليال عبود: سهل الخيام أبدًا مش سهل

ليال عبود: سهل الخيام أبدًا مش سهل



شاركت الفنانة اللبنانية ليال عبود عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تعكس استياءها مما يحصل في لبنان.



وفي التفاصيل، نشرت ليال عبود مجموعة من الصور لعدد من الشهداء كما شاركت صورتين متداولتين جاء في كل منهما: "مش سهل الخيام" و"سهل الخيام أبدًا مش سهل".



ونشرت ليال عبود رسالة متداولة جاء فيها: "بدنا نزعل عالنبطية او بدنا نبكي عصور او بدنا ننقهر عذكرياتنا بكل زاوية بكفررمان ونشتاق للقهوة عالميدنة والعيشية والبرك او كزدورة صوب وادي الحجير كل شي عم يوجعنا كل غارة عم تنزل بقلبنا، كل زاوية وكل مطرح في النا ذكريات لا اسرائيل ولا غيرها فيها تمحيها".



كذلك، أعادت ليال عبود مشاركة صورة متداولة عبر الستوري على منصة انستغرام لهياكل بعلبك جاء فيها: "أكثر من 60 شهيد و100 جريح بغارات استهدفت البقاع اليوم احكوا عن البقاع!".