الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مصر تخسر قامة فنية كبيرة... وداعاً مصطفى فهمي

فنّ
2024-10-30 | 03:24
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مصر تخسر قامة فنية كبيرة... وداعاً مصطفى فهمي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مصر تخسر قامة فنية كبيرة... وداعاً مصطفى فهمي

مصر تخسر قامة فنية كبيرة... وداعاً مصطفى فهمي

توفي الممثل المصري الشهير مصطفى فهمي، شقيق الممثل المصري حسين فهمي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء عن عمر يناهز الـ82 عاماً بعد صراع مع المرض وذلك بحسب ما أعلنت نقابة المهن التمثيلية المصرية.

وفي التفاصيل، كشف موقع بوابة الأهرام المصري أن فهمي توفي بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ وذلك بعدما أجرى عملية جراحية دقيقة في الرأس في شهر آب الفائت.

والجدير ذكره أن الممثل الراحل برز في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية ومن أبرزها: "القضبان"، و"إني خائفة"، و"الرجل الذي أحبه"، و"أين عقلي"، و"وجها لوجه"، و"لمن تشرق الشمس".
 
 

آخر الأخبار

فنّ

كبيرة...

وداعاً

مصطفى

LBCI التالي
دانييلا رحمة تعبر عن حبها للبنان: في قلبي أينما ذهبت
بعد المجزرة في حارة صيدا... مازن معضم يجدد الدعاء: اللهم احرسها بعينيك التي لا تنام
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-09-15

لبنان يخسر قامة أدبية كبيرة... وفاة الكاتب الياس خوري

LBCI
أخبار لبنان
07:15

فتح عدد من الطرقات في شوارع صور التي كانت قطعت جراء العدوان على المدينة واضرار كبيرة في الاحياء السكنية

LBCI
آخر الأخبار
06:07

بعد الإنذار الإسرائيلي... دير الأحمر تشهد حركة نزوح كبيرة (فيديو)

LBCI
فنّ
14:47

حديث عفوي يجمع آية أبي حيدر بجدتها... والأخيرة تعبّر بحرقة كبيرة عن حجم الألم

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
08:03

كارول سماحة: بلدنا الماضي والحاضر والمستقبل والتاريخ

LBCI
فنّ
06:12

دانييلا رحمة تعبر عن حبها للبنان: في قلبي أينما ذهبت

LBCI
فنّ
16:29

بعد المجزرة في حارة صيدا... مازن معضم يجدد الدعاء: اللهم احرسها بعينيك التي لا تنام

LBCI
فنّ
15:40

ليال عبود: سهل الخيام أبدًا مش سهل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
08:13

الجيش الإسرائيلي: قتلنا نائب قائد قوة الرضوان في غارة على النبطية

LBCI
أخبار دولية
07:58

أدرعي ينشر مقطعًا مصوّرًا: يختبؤون تحت شاحنة ويوجهون أسلحتهم نحو قواتنا..

LBCI
آخر الأخبار
13:16

القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري: العدو اعتقل أكثر من 600 فلسطيني لا نعلم مصيرهم حتى الآن

LBCI
آخر الأخبار
03:53

الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على منزل في حانين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:15

اليكم المشاهد الصباحية من النبطية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:13

اسرائيل استهدفت عددًا من المناطق في صور

LBCI
أمن وقضاء
03:59

صيدا تلملم جراحها جراء غارة إسرائيلية

LBCI
أمن وقضاء
17:33

غارة اسرائيلية تستهدف حارة صيدا للمرة الثانية... اليكم آخر المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:17

نعيم قاسم الأمين العام الرابع لحزب الله... إليكم نبذة عن حياته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:16

ولاية ميشيغان والعرب واللبنانيون فيها... من الولايات السبع التي ستقرر من سيصل الى البيت الابيض؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:11

مساعدت مؤتمر باريس للبنان.. هكذا ستوزّع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:09

الجامعة اللبنانية بدأت عامها الدراسي ومستقبل البلد يعتمد على خريجيها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:07

وقف النار مع لبنان... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:52

غالانت ينشر صورة لنعيم قاسم: تعيين موقت... ليس لفترة طويلة

LBCI
خبر عاجل
14:04

أدرعي: قوات لواء غولاني اعتقلت قائد منطقة عيتا الشعب في حزب الله ومسلحين آخرين من قوة الرضوان

LBCI
خبر عاجل
12:21

بدء قبول طلبات امتحان السوق لهذه الفئات...

LBCI
خبر عاجل
05:17

إنذار من الجيش الإسرائيلي إلى سكان بعلبك وعين بورضاي ودورس

LBCI
خبر عاجل
12:52

وزير الدفاع الإسرائيلي: تبقى لحزب الله 20% فقط من قدراته الصاروخية التي كان يمتلكها وسنواصل العمل ضده وإعادة السكان إلى الشمال بأمان

LBCI
خبر عاجل
12:12

غارة اسرائيلية على حارة صيدا (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
08:20

قراران لوزارة التربية حول أعمال تسجيل التلامذة في المؤسسات الرسمية وتمديد ولاية لجان الأهل

LBCI
أخبار دولية
07:58

أدرعي ينشر مقطعًا مصوّرًا: يختبؤون تحت شاحنة ويوجهون أسلحتهم نحو قواتنا..

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More