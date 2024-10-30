مصر تخسر قامة فنية كبيرة... وداعاً مصطفى فهمي

مصر تخسر قامة فنية كبيرة... وداعاً مصطفى فهمي

توفي الممثل المصري الشهير مصطفى فهمي، شقيق الممثل المصري حسين فهمي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء عن عمر يناهز الـ82 عاماً بعد صراع مع المرض وذلك بحسب ما أعلنت نقابة المهن التمثيلية المصرية.



وفي التفاصيل، كشف موقع بوابة الأهرام المصري أن فهمي توفي بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ وذلك بعدما أجرى عملية جراحية دقيقة في الرأس في شهر آب الفائت.



والجدير ذكره أن الممثل الراحل برز في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية ومن أبرزها: "القضبان"، و"إني خائفة"، و"الرجل الذي أحبه"، و"أين عقلي"، و"وجها لوجه"، و"لمن تشرق الشمس".