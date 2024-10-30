دانييلا رحمة تعبر عن حبها للبنان: في قلبي أينما ذهبت

دانييلا رحمة تعبر عن حبها للبنان: في قلبي أينما ذهبت

شاركت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام خلال وجودها في مطار بيروت معبرةً من خلاله عن حبها الكبير لبلدها.



وفي التفاصيل، نشرت رحمة المقطع المذكور والذي أظهر طائرة تحمل صورة أرزة لبنان وكتبت: "في قلبي أينما ذهبت، لبنان بلدي".



