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"يلي فارق معي هوي لبنان"... نيقولا معوض: "يلي مش عاجبو حكيي لا بهمني أرضيه ولا بهمني يتابعني"
فنّ
2024-10-30 | 12:17
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"يلي فارق معي هوي لبنان"... نيقولا معوض: "يلي مش عاجبو حكيي لا بهمني أرضيه ولا بهمني يتابعني"
كتب الممثل نيقولا معوض منشورا في خاصية القصص القصيرة في حسابه عبر موقع انستغرام، عبّر من خلال عن غضبه مما يحصل في بلده لبنان.
وجاء في المنشور: "مثل إجري إسرائيل... ومثل إجري إيران... ومثل إجري مصالحن والعقائدية تبعن... يلي فارق معي هوي لبنان والمليون و 500 ألف لبناني يلي خسروا بيوتن وشقا عمرن ويلي أصلا ما في دولة ولا حدا يطلع فيهن ببلد مسروق منهوب بعدو لهلق ما طلع من تداعيات كورونا وانفجار المرفأ وسرقة الدولة للبلد والشعب.".
وختم نيقولا معوض: "ويلي مش عاجبو حكيي، لا بهمني أرضيه ولا بهمني يتابعني".
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