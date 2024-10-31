"الله يحمي لبنان من هالهمجية والحقد والطمع بأرضنا"... يوسف حداد: أصغر حجر ببعلبك أكبر من تاريخهم الاسود

ازغر حجر ب بعلبك الشمس والقمر والتاريخ والحضارة اكبر وانضف وأنقى واجمل من#تاريخ_اليهود_الاسود المجبول بالدم والقتل
الله يحمي #بعلبك_صيدا_صور #والنبطية_وبيروت_والضاحية وكل لبنان من هالهمجية والحقد والطمع الصهيوني بارضنا
لتنفيذ تهديداتو بدو الاف الصواريخ واميركا جاهزة وشعبها موافق pic.twitter.com/9SBXkpaSQO
— Youssef Haddad (@youssefhactor) October 30, 2024
ازغر حجر ب بعلبك الشمس والقمر والتاريخ والحضارة اكبر وانضف وأنقى واجمل من#تاريخ_اليهود_الاسود المجبول بالدم والقتل
الله يحمي #بعلبك_صيدا_صور #والنبطية_وبيروت_والضاحية وكل لبنان من هالهمجية والحقد والطمع الصهيوني بارضنا
لتنفيذ تهديداتو بدو الاف الصواريخ واميركا جاهزة وشعبها موافق pic.twitter.com/9SBXkpaSQO