"الله يحمي لبنان من هالهمجية والحقد والطمع بأرضنا"... يوسف حداد: أصغر حجر ببعلبك أكبر من تاريخهم الاسود

ازغر حجر ب بعلبك الشمس والقمر والتاريخ والحضارة اكبر وانضف وأنقى واجمل من#تاريخ_اليهود_الاسود المجبول بالدم والقتل

الله يحمي #بعلبك_صيدا_صور #والنبطية_وبيروت_والضاحية وكل لبنان من هالهمجية والحقد والطمع الصهيوني بارضنا

لتنفيذ تهديداتو بدو الاف الصواريخ واميركا جاهزة وشعبها موافق pic.twitter.com/9SBXkpaSQO — Youssef Haddad (@youssefhactor) October 30, 2024

نشر الممثل يوسف حداد في حسابه عبر منصة إكس فيديو تحدث خلاله عن الوضع في لبنان.وأرفق يوسف حداد الفيديو بالتالي: " ازغر حجر ب بعلبك الشمس والقمر والتاريخ والحضارة اكبر وانضف وأنقى واجمل من تاريخ اليهود الاسود المجبول بالدم والقتل".وتابع يوسف حداد: "الله يحمي بعلبك وصيدا وصور والنبطية وبيروت والضاحية وكل لبنان من هالهمجية والحقد والطمع الصهيوني بارضنا... لتنفيذ تهديداتو بدو الاف الصواريخ واميركا جاهزة وشعبها موافق".