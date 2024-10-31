"ليش خلّيتوا ستر مخبّى؟"... ورد الخال: "تعتير"

نشرت الممثلة ورد الخال في حسابها عبر منصة إكس منشورا، توجهت من خلاله الى المسؤولين والحكام اللبنايين.



وكتبت ورد الخال: " يا مسؤولينّا ، ما بتخلّونا نحبكن فهمنا ، بس كمان بدكن يانا نكرهكن؟... بلدكن، قصدي بلدنا، عم يتفتفت قدامكن … وبعدكن عم تأخذونا وتجيبونا ..واذا حدا بيسألكن سؤال بتقولوا " سرّية المفاوضات"... ليش خلّيتوا ستر مخبّى؟... تعتير... وقّفوا الحرب! الحرب وقفوها!".