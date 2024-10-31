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"ليش خلّيتوا ستر مخبّى؟"... ورد الخال: "تعتير"

فنّ
2024-10-31 | 09:46
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&quot;ليش خلّيتوا ستر مخبّى؟&quot;... ورد الخال: &quot;تعتير&quot;
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"ليش خلّيتوا ستر مخبّى؟"... ورد الخال: "تعتير"

نشرت الممثلة ورد الخال في حسابها عبر منصة إكس منشورا، توجهت من خلاله الى المسؤولين والحكام اللبنايين.

وكتبت ورد الخال: " يا مسؤولينّا ، ما بتخلّونا نحبكن فهمنا ، بس كمان بدكن يانا نكرهكن؟... بلدكن، قصدي بلدنا، عم يتفتفت قدامكن … وبعدكن  عم تأخذونا وتجيبونا ..واذا حدا بيسألكن سؤال بتقولوا " سرّية المفاوضات"... ليش خلّيتوا ستر مخبّى؟... تعتير... وقّفوا الحرب! الحرب وقفوها!".

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خلّيتوا

مخبّى؟"...

الخال:

"تعتير"

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