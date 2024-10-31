"ليش خلّيتوا ستر مخبّى؟"... ورد الخال: "تعتير"

يا مسؤولينّا ، ما بتخلّونا نحبكن فهمنا ، بس كمان بدكن يانا نكرهكن ؟
بلدكن ، قصدي بلدنا ، عم يتفتفت قدامكن … وبعدكن عم تأخذونا وتجيبونا ..واذا حدا بيسألكن سؤال بتقولوا " سرّية المفاوضات"
ليش خلّيتوا ستر مخبّى؟
تعتير.
وقّفوا الحرب ! الحرب وقفوها!#كلّن_يعني_كلّن
🇱🇧
— ورد الخال 🌹Ward El Khal (@wardelkhalonset) October 31, 2024
يا مسؤولينّا ، ما بتخلّونا نحبكن فهمنا ، بس كمان بدكن يانا نكرهكن ؟
بلدكن ، قصدي بلدنا ، عم يتفتفت قدامكن … وبعدكن عم تأخذونا وتجيبونا ..واذا حدا بيسألكن سؤال بتقولوا " سرّية المفاوضات"
ليش خلّيتوا ستر مخبّى؟
تعتير.
وقّفوا الحرب ! الحرب وقفوها!#كلّن_يعني_كلّن
🇱🇧