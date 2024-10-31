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o
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بعد التصعيد الكبير... هذا ما نشرته لورا خباز عن بعلبك! (صور)
فنّ
2024-10-31 | 10:57
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بعد التصعيد الكبير... هذا ما نشرته لورا خباز عن بعلبك! (صور)
بعد التصعيد الكبير... هذا ما نشرته لورا خباز عن بعلبك! (صور)
تضامنت الممثلة والكاتبة اللبنانية لورا خباز مع مدينة بعلبك جراء العدوان الإسرائيلي الذي ما زال يستهدفها بشكل متكرر.
وأعادت خباز نشر مجموعة من الصور عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام، تضمنت الأولى منها صورة لقلعة بعلبك.
وتضمنت الصورة الثانية لقطة من عرض مسرحية "إلا إذا" ضمن مهرجانات بعلبك الدولية والتي كان قد نشرها شقيقها الفنان جورج خباز.
كما تضمنت الصورة الثالثة خباز وهي ترتدي سترة كُتب عليها "لقد قدمت أداء في بعلبك"، أما الصورة الرابعة فأظهرت أعمدة قلعة بعلبك مع عبارة: " 11000 سنة من التاريخ التزموا باتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية والتراث".
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