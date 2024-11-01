ندى أبو فرحات: سنجد دائمًا طريقنا للبقاء على قيد الحياة

ندى أبو فرحات: سنجد دائمًا طريقنا للبقاء على قيد الحياة

نشرت الممثلة اللبنانية ندى أبو فرحات صورة عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام وجهت من خلالها رسالة أمل إلى أبناء بلدها في ظل الظروف المأساوية التي تعصف بلبنان حالياً.



وتضمن القسم الأول من الصورة لقطة لطفلين وهما يلعبان سوياً مع عبارة "مساء أمس على شرفتي"، أما القسم الثاني من الصورة فتضمن لقطة أظهرت القصف الإسرائيلي الذي استهدف المكان بعد ساعات قليلة.



وكتبت ندى: "لبنان. سنجد دائمًا طريقنا للبقاء على قيد الحياة".