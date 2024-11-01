طلال الجردي: تعب البلد ونحنا تعبنا

طلال الجردي: تعب البلد ونحنا تعبنا

تفاعل الممثل اللبناني طلال الجردي مع الأحداث والتطورات المأساوية التي تحصل في لبنان حالياً جراء الاعتداءات الإسرائيلية التي ما زالت تستهدف مناطق عدة.



ونشر الجردي صورة للعلم اللبناني وهو يرفرف عالياً عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام وكتب: "تعب البلد ونحنا تعبنا تعبنا تحليلات وتصاريح وخطابات وصبر وصمود".