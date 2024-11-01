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"ربنا ما رح يتركنا أبداً"... مي حريري توجه رسالة اعتذار إلى اللبنانيين: خجلانة من حالي
فنّ
2024-11-01 | 10:00
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"ربنا ما رح يتركنا أبداً"... مي حريري توجه رسالة اعتذار إلى اللبنانيين: خجلانة من حالي
"ربنا ما رح يتركنا أبداً"... مي حريري توجه رسالة اعتذار إلى اللبنانيين: خجلانة من حالي
شاركت الفنانة اللبنانية مي حريري مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام جددت من خلاله مساندتها لبلدها الذي يتعرض للاعتداءات الإسرائيلية بشكل متكرر.
واعتذرت حريري في المقطع من اللبنانيين بسبب عدم قدرتها على مساعدتهم والوقوف إلى جانبهم في لبنان حالياً لظروف صحية وقالت: "الله كريم أوعى تفكروا ربنا ما رح يتركنا أبداً حسبي الله ونعمة الوكيل انشالله الأيام اللي جاية رح تكون أحلى".
وأضافت حريري: "أنا كتير بعتذرمن نفسي خجلانة من حالي بس قدر أنا ما قادرة كون عالأرض كرمال ظروفي وصحتي خليني قول صحتي هي الحقيقة صحياً مني مرتاحة وانشالله يا رب الله يهونا على كل شعب لبنان وتقطع هالمرحلة على خير لأنو صدقوني ما في حدا لا كبير ولا صغير ولا انسان ما عم يتعذب بهيدا البلد حتى بكل شيء من كل النواحي الحمدالله منقول على كل شيء هيدا ابتلاء ورحمة".
وكتبت حريري أيضاً: "الله يرحم كل شهداء لبنان".
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