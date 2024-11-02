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"سمفونية الأمل"حفل سمفوني مبهر في المملكة العربية السعودية (صور)

فنّ
2024-11-02 | 06:20
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&quot;سمفونية الأمل&quot;حفل سمفوني مبهر في المملكة العربية السعودية (صور)
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"سمفونية الأمل"حفل سمفوني مبهر في المملكة العربية السعودية (صور)

كان لبنان الحاضر الأكبر في الحفل السمفوني الثقافي الخيري الذي شهده قصر حطّين في الرياض يوم 30 تشرين الأول 2024، تحت عنوان "سمفونية الأمل"، برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة، وبدعوة من صاحبة السمو الأميرة أ.د. مشاعل بنت محمد بن سعود آل سعود، رئيسة مجلس إدارة جمعية "السلياك"، وإنتاج مؤسسة هبة القواس الدولية HKI.

وحملت رائدة الأوبرا العربية المؤلفة الموسيقية والسوبرانو السعودية د. هبة القواس، لبنان الجريح في قلبها وصوتها، في رسالة من المملكة إلى العالم، عبّرت فيها عن ألمها لما يشهده لبنان من مآسٍ، ودعت في كلمتها المؤثّرة إلى الوقوف إلى جانب لبنان في أقسى ما يمرّ به في تاريخه الحديث، بصرخة وجدانية عميقة عبّرت فيها عن حق بلد الأرز في العيش بسلام وأمان وازدهار، وهو الذي أهدى العالم هذه الرسالة السامية كنموذج للحضارة والثقاقة والانفتاح والفن والجمال.

وأكد حضور القواس الكبير في الحفلة الضخمة التي نظمتها جمعية السلياك لدعم مرضى السلياك، أنّ مبدعي لبنان ومثقفيه هم القدوة في الصمود والنضال من أجل استعادة مجد لبنان، ودعت إلى التكاتف والتضامن للنهوض بالبلد من محنته. وتوجهت القواس إلى الحضور بكلمة من القلب أهدت فيها الأمسية إلى "وطنها" المملكة العربية السعودية، "التي نجتمع فيها على الموسيقى في خدمة الإنسان وعلى الحب والخير والأمل. وفي هذه الليلة التي ننشر فيها الوعي عن مرض خفي هو السلياك، الوعي الذي يمكن أن ينقذ حياة الناس وذلك بفضل جمعية السلياك. في هذه الليلة التي تحمل الوعي والحب والفرح، وطني الأم مجروح، وطني لبنان يعاني، ولكن وطني المملكة العربية السعودية ينضح بالأمل.

وأضافت: "لقد حصلت على العديد من الأوسمة والجوائز العالمية، ولكنني أعتبر أن أهم وسام حققته هو أنني مُنحت الجنسية السعودية، وهذا هو الإنجاز الأكبر الذي اعتز به. وأغتنم هذه الفرصة لأشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود، لأنني شعرت أنني استرددت أصولي من مكة والحجاز بعد رحلة أكثر من ألف سنة، لأعود إلى أرضي ووطني وأصولي. لبنان بحاجة إلى سمفونية الأمل وإلى عودته إلى حضنه العربي، المتمثّل بالمملكة العربية السعودية التي طالما كانت الحاضن والداعم الأكبر في كل أزمات لبنان ومحنه، ولبنان اليوم هو في حاجة إلى المملكة العربية السعودية لانتشاله من محنته، ودعمه ومساندتها له ووقوفها إلى جانبه، كما سبق وفعلت في أعتى الأزمات وأصعبها".

كلمة القواس تركت أثراً كبيراً في نفوس الحاضرين في حفل "سمفونية الأمل" من أصحاب السّمو والمناصب الكبرى، المتمثلين في نخبة من المجتمع السعودي. بالإضافة إلى وجوه ثقافية وفنية وإعلامية في الحفل الباذخ الذي تمّ نقله مباشرة عبر شاشة MBC الثقافية الشريك الإعلامي للحدث.

رافقت القواس أوركسترا سمفونية ضمّت60  عازفاً من البولشوي والمارينسكي، ومن الأوركسترا اللبنانية الوطنية للموسيقى الشرق – عربية. وقدمت الحفل الإعلامية د. نشوة الرويني.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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