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رامي عيّاش للبنان في فيديو مؤثر: "هيدي الرسالة إلك" (فيديو)

فنّ
2024-11-02 | 14:00
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رامي عيّاش للبنان في فيديو مؤثر: &quot;هيدي الرسالة إلك&quot; (فيديو)
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رامي عيّاش للبنان في فيديو مؤثر: "هيدي الرسالة إلك" (فيديو)

نشر البوب ستار اللبناني رامي عيّاش مقطع فيديو مؤثر عبر صفحته الرسمية على إنستغرام، يعبر فيه عن مشاعره تجاه وطنه لبنان في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

يظهر رامي في الفيديو وهو يتأمل في غرفة، متصفحًا هاتفه ومتحضرًا لحفل، بينما يعبّر بصوته الدافئ: "لبنان الحب... حتى لو اضطررنا للسفر بسبب العمل، سنبقى نتابعك لحظة بلحظة، وكل دقيقة يعود قلبنا إليك."

يضيف: "رغم كل الصعوبات، حبنا لك لا يتغير. مع كل مرة نطل فيها على المسرح لنفرح الجمهور، صدق أن الحزن بركان في داخلنا. ارجعلنا بخير، يا وطننا الحبيب."

تجسد كلمات رامي عمق الانتماء والحنين الذي يعيشه اللبنانيون، في زمن التحديات.

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