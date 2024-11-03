"لبنان عُد أملًا"... تحية وطنية بصوت هبة القواس من قلب السعودية (فيديو)

"لبنان عُد أملًا"... تحية وطنية بصوت هبة القواس من قلب السعودية (فيديو)

"لبنان عُد أملًا" أغنية صدحت بصوت السوبرانو د. هبة القواس من قلب السعودية، الرياض.

فبينما كانت رائدة الأوبرا العربية هبة القوّاس تحيي حفلا اوركستراليا خيريا في المملكة، قدّمت هذه الأغنية تحية لوطنها الأم لبنان.

قواس التي منحت الجنسية السعودية منذ فترة، اعتبرت أن لبنان الذي يعاني حاليا، هو بحاجة إلى سمفونية الأمل وإلى عودته إلى حضنه العربي، المتمثّل بالمملكة العربية السعودية. وأضافت أن السعودية لطالما كانت الحاضن والداعم الأكبر للبنان في كل أزماته ومحنه، وهو اليوم في حاجتها لانتشاله من محنته ودعمه.

وتجدر الإشارة إلى أن الأغنية جاءت خلال إحياء القواس حفلا للتوعية حول مرض السلياك وهو مرض مناعي يجعل الجسم يهاجم الأمعاء عند تناول الجلوتين.

وضمّت الأوركسترا السمفونية عازفين من الأوركسترا اللبنانية الوطنية للموسيقى الشرق-عربية.