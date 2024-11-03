ساشا دحدوح لمتابعيها: طيب كيف الحال؟

ساشا دحدوح لمتابعيها: طيب كيف الحال؟



طرحت الممثلة اللبنانية ساشا دحدوح عبر خاصيّة القصص القصيرة في حسابها على انستغرام، سؤالا على جمهورها قائلة: "طيب كيف الحال؟".



وفي هذا السياق، تفاعل متابعو ساشا دحدوح مع سؤالها، حيث قامت بدورها بنشر عدد من الإجابات التي تلقتها، وأرفقتها بصورة لساحل بيروت عند غروب الشمس.



ونظرًا للتفاعل الواسع، لم تستطع ساشا دحدوح مشاركة كافة الإجابات عبر حسابها، الأمر الذي دفعها إلى جمع الإجابات في مقطع فيديو وأرفقته برسالة جاء فيها: "كمية الرسائل منكن منها بيفرح وبيعطي أمل ومنها بيبكي يا ريت بقدر إنشرهن كلهن(...) يا رب ترجع الايام الحلوة ودايما تكونوا انتو واللي بتحبوهم بخير والحمدالله دائما وأبدًا... من لبنان كل الحب إلكن".