مايا دياب: مليون شعور وولا كلمة

مايا دياب: مليون شعور وولا كلمة



نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب منشوراً متداولا عبر خاصيّة القصص القصيرة في حسابها على منصة انستغرام دعمت من خلاله اللبنانيين بعد التطورات الأخيرة في لبنان.



وجاء في المنشور: "مليون شعور وولا كلمة"، وذلك في إشارة من مايا دياب إلى مدى خطورة ما يحصل في لبنان لدرجة عجز فيها الكلام عن التعبير.