ألين لحود: بين الرعد والغارات وجدار الصوت ضُعنا!

ألين لحود: بين الرعد والغارات وجدار الصوت ضُعنا!



شاركت الفنانة اللبنانية ألين لحود مجموعة من الصور التي عبّرت عن استيائها مما يتعرّض له لبنان.



وكتبت ألين لحود عبر خاصية الستوري رسالة عفوية جاء فيها: "بين الرعد والغارات وجدار الصوت ضُعنا!!".



كذلك، طرحت ألين لحود نظرية علّقت من خلالها على عملية الإنزال البحري التي نفذها جيش العدو الاسرائيلي في البترون وكتبت: "ماذا لو كان عميلا يعمل لصالحهم وقاموا بإنقاذه وجعلوا الأمر يبدو وكأنه عملية اختطاف؟ أليس هذا احتمال وارد؟ أنا بقول كل شي وارد... انتو شو بتقولوا؟".