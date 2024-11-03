"بيروت حبيبتي"... ماريلين نعمان تجدد الصرخة

"بيروت حبيبتي"... ماريلين نعمان تجدد الصرخة

في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان، شاركت الفنانة الشابة ماريلين نعمان مقطع فيديو لشوارع بيروت وكتبت رسالة باللغة الفرنسية مفادها: "بيروت حبيبتي".



كذلك، شاركت ماريلين نعمان صورتين، الأولى اتُخذت لمنزل الشابة جوليا علي في الخيام الجنوبية في العام الفائت، أما الصورة الثانية فأظهرت المنزل نفسه لدى دخول الجنود الاسرائليين.