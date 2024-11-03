"نحن هنا... لن نترك الساح ولن نسقط السلاح"... هكذا استذكرت آية طيبا السيد الشهيد حسن نصرالله

"نحن هنا... لن نترك الساح ولن نسقط السلاح"... هكذا استذكرت آية طيبا السيد الشهيد حسن نصرالله



شاركت الممثلة اللبنانية آية طيبا مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تعكس غضبها واستياءها من العدوان الاسرائيلي على لبنان.



وفي التفاصيل، أعادت آية طيبا مشاركة مقطع فيديو نشرته صفحة الـLBCI على منصة انستغرام حول دخول الجيش الإسرائيلي إلى منزل الشابة جوليا علي في الخيام.



وعلّقت آيا طيبا على مقطع الفيديو برسالة باللغة الانكليزية مفادها: "إنها المخلوقات المنحطة التي تعاني من اضطرابات عقلية".



كذلك، نشرت آية طيبا مقطع فيديو تضمن كلمات الشهيد السيد حسن نصرالله، جاء فيه: "نحن هنا... لن نترك الساح ولن نسقط السلاح دفاعًا عن لبنان".