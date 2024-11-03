ليال عبود: في الجنوب مطر ودماء يسكنان الأرض ليحيا بهما الزرع والأمة

ليال عبود: في الجنوب مطر ودماء يسكنان الأرض ليحيا بهما الزرع والأمة



شاركت الفنانة اللبنانية ليال عبود عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تعكس غضبها واستنكارها لما يحصل في لبنان.



وفي التفاصيل، نشرت ليال عبود صورة متداولة جاء فيها: "سنعمّرها حجرًا وبشرًا وشرفًا"، وكتبت رسالة جاء فيها: "في الجنوب مطر ودماء يسكنان الأرض ليحيا بهما الزرع والأمة".