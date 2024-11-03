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"ملصقات من أجل غزة" تعكس واقع الدمار... معرض في رام الله يذهب ريعه للأطفال
فنّ
2024-11-03 | 14:50
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"ملصقات من أجل غزة" تعكس واقع الدمار... معرض في رام الله يذهب ريعه للأطفال
"ملصقات من أجل غزة" تعكس واقع الدمار... معرض في رام الله يذهب ريعه للأطفال
بمشاركة 26 فنانا تشكيليا فلسطينيا، انطلق اليوم الأحد معرض بعنوان "ملصقات من أجل غزة"، حيث يعكس كل ملصق رؤية صاحبه لما يجري في القطاع من دمار وقتل منذ أكثر من عام.
ويُقام المعرض في مركز خليل السكاكيني في رام الله، وبحسب القائمين عليه، سيذهب ريع بيع نسخ الملصقات "لحشد التبرعات لمساعدة أطفال غزة الجرحى والمصابين جراء العدوان".
واستخدم الفنانون المشاركون في المعرض الكثير من الطرق المختلفة في تصميم الملصقات سواء من خلال الرسم أو استخدام الصور الأرشيفية أو التصميم الرقمي.
ويرى القائمون على المعرض أن "تلك الملصقات لعبت دورا تاريخيا هاما كأداة حشد وتعبئة ودعاية وكوسيلة لإثبات عدالة القضية الفلسطينية وفضح جرائم المشروع الاستيطاني الاستعماري وتقويض دعايته".
وجاء في نشرة المعرض أنه "يسعى لتسليط الضوء على المجازر البشعة التي تتعرض لها غزة وجرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية".
وتوضح النشرة أنه من بين جميع الفنانين المشاركين يوجد "أربعة فنانين من قطاع نشأوا فيه وتعيش عائلاتهم تحت القصف".
ويمكن لزائر المعرض أن ينتقل بين ملصقات صممها فنانون تشكيليون كبار مثل نبيل عناني وسليمان منصور وحسني رضوان وفيرا تماري وتيسير بركات وغيرها لجيل من الفنانين الشبان.
وتظهر بعض الملصقات آثار القصف الإسرائيلي على البشر والشجر والحجر في قطاع غزة وأخرى لصمود الإنسان الفلسطيني ونهوضه من تحت الركام ويستمر المعرض حتى الرابع من كانون الأول، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
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