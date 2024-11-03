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بعبارات مؤثرة... آية أبي حيدر تعبّر عن الواقع بحرقة: نفتقد ما كان عاديًا وبسيطًا
فنّ
2024-11-03 | 15:30
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بعبارات مؤثرة... آية أبي حيدر تعبّر عن الواقع بحرقة: نفتقد ما كان عاديًا وبسيطًا
بعبارات مؤثرة... آية أبي حيدر تعبّر عن الواقع بحرقة: نفتقد ما كان عاديًا وبسيطًا
شاركت الممثلة آية أبي حيدر رسالة باللغة الانكليزية عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام، حيث عبّرت الأخيرة بحرقة عن الواقع في لبنان.
وجاء في رسالة آية أبي حيدر: "نفتقد ما كان عاديًا وبسيطًا وما بدا سهلاً وغير معقد(...)، اشتقتُ لابتسامة أمي(...) اشتقتُ للوقت الذي لم يكن الموت فيه على وشك الحدوث،(...) وعندما كانت الأمور سهلة كفترة العشرينات من العمر(...)، وعندما كنا أطفالًا(...) وعندما كان من السهل أن نقول ما نريد، عندما كان السحر في البدايات ولم نكن ننتظر النهايات...".
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