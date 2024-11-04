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ترك بصمة كبيرة في عالم الفن... وفاة أيقونة الموسيقى الأميركية كوينسي جونز
فنّ
2024-11-04 | 06:03
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ترك بصمة كبيرة في عالم الفن... وفاة أيقونة الموسيقى الأميركية كوينسي جونز
ترك بصمة كبيرة في عالم الفن... وفاة أيقونة الموسيقى الأميركية كوينسي جونز
توفي كوينسي جونز، أيقونة الموسيقى الأميركية، يوم أمس الأحد عن عمر يناهز 91 عاماً ولك وفق ما أعلن مدير العلاقات العامة الخاص به.
وكان كوينسي جونز، المعروف باسم "كيو"، صاحب بصمة كبيرة جدا على الساحة الموسيقية الأميركية من خلال تعاونه مع قائمة كبيرة من الفنانين بدءا من كاونت بيسي إلى فرانك سيناترا، ومنح موسيقى البوب ثوبا جديدا من خلال تعاونه مع مايكل جاكسون.
لم يترك جونز شيئا إلا وخاض غماره خلال مسيرته الموسيقية التي استمرت لأكثر من 65 عاما، إذ عزف البوق وقاد فرق موسيقية وعمل موزعا وملحنا ومنتجا، ما ساعده على حصد 27 جائزة من جوائز جرامي.
وعمل جونز على إصدار تسجيلات لعظماء موسيقى الجاز مثل مايلز ديفيس وأنتج أغاني لسيناترا وجمع النجوم الذين سجلوا أغنية "وي آر ذا وورلد" أو (نحن العالم) في إطار حملة لجمع التبرعات عام 1985، وهي الأغنية الأكثر نجاحا في عصرها.
وكان جونز أيضا مؤلفا غزير الإنتاج لموسيقى الأفلام وشارك في إنتاج فيلم "ذا كلر بيربل" أو (اللون القرمزي )، بالإضافة إلى المسلسل التلفزيوني الكوميدي "ذا فريش برينس أوف بيل إير" أو (أمير بيل إير الجديد) في التسعينيات، والذي كان بمثابة انطلاقة لمسيرة الممثل ويل سميث المهنية.
وتضمنت دائرة أصدقاء جونز بعضا من أشهر الشخصيات في القرن العشرين. إذ تناول العشاء مع بابلو بيكاسو والتقى بالبابا يوحنا بولس الثاني وشارك في احتفال نيلسون مانديلا بعيد ميلاده التسعين، وقضي وقتا ذات مرة على جزيرة مارلون براندو في جنوب المحيط الهادي للتعافي من انهيار عصبي.
وحملت كل أعماله بصمته العصرية العالمية التي لا يمكن إنكارها. ووصفه بونو، المغني الرئيسي لفرقة يو.تو الشهيرة بأنه "أروع شخص قابلته على الإطلاق".
وصنع جونز أشهر أعماله الناجحة مع مايكل جاكسون. وتعاون جاكسون وجونز في إنتاج ثلاثة ألبومات مهمة هي "أوف ذا وول" في عام 1979، و"ثريلر" في عام 1982، و"باد" في عام 1987، وساهمت الالبومات الثلاثة في تغيير شكل الموسيقى الشعبية الأميركية.
المصدر: وكالة رويترز
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