بعد فوز ترامب في الانتخابات الأميركية... ورد الخال: شعب معتّر... بيحب يلحق الزعما لو كانوا بالقطب الشمالي

بعد فوز ترامب في الانتخابات الأميركية... ورد الخال: شعب معتّر... بيحب يلحق الزعما لو كانوا بالقطب الشمالي



كتبت الممثلة اللبنانية ورد الخال منشوراً عبر حسابها على إكس انتقدت من خلاله تعليقات اللبنانيين حول نتائج الانتخابات الأميركية.



وتعليقًا على منشور للإعلامي راغب حلاوي جاء فيه: "اللهم نصف ثقة اللبنانيين اللي عم يحتفلوا بفوز ترامب ومتفائلين بالمعجزات ونحنا صرلنا سنين بلا رئيس"، كتبت ورد الخال: "كلمة بمحلها، شعب معتّر يا راغب بيحب يلحق الزعما لو كانوا بالقطب الشمالي..".



وكانت قد علّقت ورد الخال سابقًا: "مين ما طلع يطلع ، الموضوع نحنا شو رح يطلعلنا"، "العالم ينتخب ، ونحن ننتحب".

كلمة بمحلها 👍

شعب معتّر يا راغب بيحب يلحق الزعما لو كانوا بالقطب الشمالي.. https://t.co/jZZzRYvU0a — ورد الخال 🌹Ward El Khal (@wardelkhalonset) November 6, 2024

مين ما طلع يطلع ، الموضوع نحنا شو رح يطلعلنا..

🇱🇧#الانتحابات_الأميركية — ورد الخال 🌹Ward El Khal (@wardelkhalonset) November 6, 2024