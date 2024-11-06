مع ازدياد الألم والحاجة إلى المساعدات... رسالة شكر ومثابرة من أنجو ريحان

مع ازدياد الألم والحاجة إلى المساعدات... رسالة شكر ومثابرة من أنجو ريحان



مع ازدياد حجم الألم والمعاناة في لبنان، لا تفوّت الممثلة اللبنانية أنجو ريحان فرصة لجمع المزيد من التبرعات لمساعدة العائلات المتضررة من الحرب في لبنان.

وفي هذا السياق، نشرت أنجو ريحان مقطع فيديو عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام، توجهت من خلاله بالشكر إلى النائب بولا يعقوبيان وجمعية دفى، كما جددت النداء لجمع المساعدات عن طريق الجمعيات الموثوقة.



ويُذكر أن أنجو ريحان تشارك بشكل ملحوظ في دعم اللبنانيين وتذكّر متابعيها دائمًا بأهمية المبادرات الفردية واستمرار المساعدات والتبرعات.