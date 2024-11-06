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فايا يونان: حياتنا صايرة عبارة عن قبل وبعد

فايا يونان: حياتنا صايرة عبارة عن قبل وبعد



شاركت الفنانة السورية فايا يونان مقطع فيديو حول دخول الجيش الإسرائيلي إلى منزل الشابة جوليا علي في الخيام والتحكم بالبيانو الخاص بها.



وعلّقت فايا يونان عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام قائلة: "حياتنا صايرة عبارة عن قبل وبعد..."، وأرفقت العبارة بعلمي لبنان وفلسطين وذلك في إشارة منها إلى حجم المأساة في البلدين.