ورد الخال عن ترامب وصهره اللبناني: "إذا طلّق، شو بيصير فينا؟"

بمناسبة انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، نشرت الممثلة اللبنانية ورد الخال رسالة ساخرة عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام، تعكس الوضع الحالي.

وطرحت سؤالاً يحمل طابعاً فكاهياً قالت فيه: "كلّو معوّل عالصهر... طيب إذا لا سمح الله طلّق، نحنا شو بيصير فينا؟ شو بيصير فينا نحنا؟ #تحليل_تعتير."

ويأتي هذا التعليق في وقت تتباين فيه الآراء حول مدى استعداد ترامب للتعاطف مع صهره اللبناني مايكل بولس، زوج ابنته تيفاني، وذلك فيما يتعلق بالموقف من الحرب القائمة بين لبنان وإسرائيل منذ شهر أيلول الفائت.