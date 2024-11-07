جاد شويري يصف الواقع وقساوته على طريقته

جاد شويري يصف الواقع وقساوته على طريقته

عبّر الفنان اللبناني جاد شويري عن آرائه أمام قساوة ما يحصل في لبنان والعالم مؤخرا.



وكتب جاد شويري رسالة عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام جاء فيها: " يعني معقول صرت بس اتعب شوية من الأخبار بحضر مسلسل مع serial killer بريّح".