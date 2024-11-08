بعد مهاجمة المشجعين الاسرائيليين في أمستردام... هذا ما قاله سعيد سرحان

بعد مهاجمة المشجعين الاسرائيليين في أمستردام... هذا ما قاله سعيد سرحان

عبّر الممثل اللبناني سعيد سرحان عن غضبه مما تقوم به اسرائيل حيث تناول مسألة الهجوم ضد مشجعين اسرائليين في أمستردام.



وفي التفاصيل، شارك سعيد سرحان منشورًا ينتقد فيه رسالة قوات الدفاع الإسرائيلية عبر منصة انستغرام والتي جاء فيها: "(...) واجب جيش الدفاع الإسرائيلي التاريخي يتمثل في حماية شعبنا أينما كان. ونستعد لتنفيذ مهمة لإنقاذ الإسرائيليين من أمستردام".



وتضمنت الصورة تعليقًا: "اقرأ النص مرة أخرى: جيش الدفاع الإسرائيلي يخطط لتنفيذ مهمة بهدف إنقاذ الإسرائيليين في أمستردام".



وكتب سعيد سرحان رسالة عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام جاء فيها: "حسنًا، إذن المهمة الآن توسعت نحو أوروبا؟! إنهم يعتقدون حقًا أن العالم يجب أن يخضع لهم".