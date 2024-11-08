"راجعين"... ليال عبود: نبض القلب لبنان

"راجعين"... ليال عبود: نبض القلب لبنان



شاركت الفنانة اللبنانية ليال عبود عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تعبّر عن حبها ودعمها لوطنها لبنان.



وفي التفاصيل، نشرت ليال عبود صورتين لشهداء برجا والسكسكية، كما شاركت صورة متداولة بعنوان "راجعين" وتظهر سيارة محمّلة بالأغراض ومكتوب عليها "عالضيعة"، وذلك في إشارة منها إلى العودة الحتمية إلى الجنوب.



كما شاركت ليال عبود صورتين متداولتين جاء في كل منهما: "في حب بلادك لا تكن محايدًا، كن متطرفا حتى الموت" و"نبض القلب، لبنان".