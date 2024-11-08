الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"انتَ الغالي يا قلبي وعلى قلبي الأغلى"... مايا دياب للبنان: انت احساس

فنّ
2024-11-08 | 07:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;انتَ الغالي يا قلبي وعلى قلبي الأغلى&quot;... مايا دياب للبنان: انت احساس
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"انتَ الغالي يا قلبي وعلى قلبي الأغلى"... مايا دياب للبنان: انت احساس

"انتَ الغالي يا قلبي وعلى قلبي الأغلى"... مايا دياب للبنان: انت احساس

وجّهت الفنانة مايا دياب رسالة مؤثرة لوطنها لبنان في ظل الاعتداءات الاسرائيلية التي ما زالت تشهدها مناطق عدة في الآونة الأخيرة.

وفي التفاصيل، كتبت مايا دياب رسالة عبّرت من خلالها عن الألم الداخلي، وذلك عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام.

وبدأت مايا دياب حديثها بعبارات جاء فيها: "ما عم بقدر نام ولا بالي عم يهدا أولا من الحب والعبادة اللي بعبدك ياها وتانيا من الوجع يا قلبي وانت الموجوع وتالتا من الدموع اللي ما عم توقف يا وجعي انت... قدّي بعد فيي إحمل انا وانت يا كل الدني.. انت راحتي اللي كنت مفكرة انها ما رح تروح ولا مرة قولك كنت آخدتك فور غرانتد... ايه بعتذر كنت كتير غلطانة وفكرت انو هيدا أقل شي فيك تقدملي ياه... طلع انو رح نقلق سوا ونخاف سوا ونزعل سوا ونحزن سوا ونموت سوا ونعيش سوا يا وجعي..".

وأكملت مايا دياب حديثها قائلة: "رح سمّيك وجعي لأنّك الإحساس الوحيد اللي عايش بقلبي.. أنا وعم بكتب دموعي ما عم توقف لأنو بيعرفوا انو بعد في وجع وقهر ورح قلّك بإيام العز ما قدرت عيش بعيدة عن قلبك وبإيام الوجع ما رح إقدر عيش إلا بقلبك انشالله تكون حاسس إني عم جرّب شيل عنك وجع.. قد ما فيي.. انت الغالي يا قلبي وعلى قلبي الأغلى وانت كرامتي وكبريائي وحالي... وانا حالي مش منيح.. بالمرّة... لبنان".

وختمت مايا دياب رسالتها بالقول: "انتَ مش صورة ولا خريطة ولا فكرة انت احساس واللي عندو إحساس رح يفهم عليي.. ما بقدر كمّل بلاك ولو بقدر أحضنك كنت رح تكمّل عمرك بين ايديي... يا وجع القلب... لبنان".
 
 
 

آخر الأخبار

فنّ

الغالي

الأغلى"...

للبنان:

احساس

LBCI التالي
"أوقفوا الحرب"... هكذا تفاعلت هند باز مع الأوضاع الراهنة
"راجعين"... ليال عبود: نبض القلب لبنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-10-22

"قلبي بيتقطع"... فيفي عبده تجدد دعمها للبنان وفلسطين: إي اللي بيحصل ده؟ (فيديو)

LBCI
فنّ
2024-09-25

فيفي عبده للبنانيين: "أنا بحبّكم كلكم من كل قلبي" (فيديو)

LBCI
فنّ
2024-10-25

"تفضّل قلبي"... جاد أبو علي يخاطب لبنان بطريقة مؤثرة (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-21

معوض لـ عشرين 30: لم نعد نقبل بـ"خرطوشة" خارج الدولة اللبنانية وعلى هذه الدولة حماية مصالح لبنان العليا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
08:39

"أوقفوا الحرب"... هكذا تفاعلت هند باز مع الأوضاع الراهنة

LBCI
فنّ
07:32

"راجعين"... ليال عبود: نبض القلب لبنان

LBCI
فنّ
06:44

نادين جابر: عم بحلمك يا حلم يا لبنان

LBCI
فنّ
06:03

بعد مهاجمة المشجعين الاسرائيليين في أمستردام... هذا ما قاله سعيد سرحان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
09:00

نور عريضة تجول في شوارع باريس برفقة ابنتها... ولبنان عنوان المحادثة

LBCI
منوعات
05:42

بعفوية... نادين ويلسون نجيم تجدد النداء لجمع التبرعات

LBCI
آخر الأخبار
2024-09-15

الوكالة الوطنية للإعلام: قصف لبلدة عيتا الشعب في ظل تحليق للطيران الإسرائيلي في أجواء القرى الحدودية

LBCI
أمن وقضاء
2024-07-13

إدعى كذبًا أنه تعرض لعملية سلب مبلغ مالي عائد لرب عمله... وشعبة المعلومات وتضبط المبلغ وتعيده لصاحبه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:27

بعد بدء عمليات التوغّل في وطى الخيام... 21 شهيدًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:13

جورج كتانة للـLBCI فرق الاسعاف دخلت الى وطى الخيام وهناك 3 شهداء وأشلاء والمهمّة لم تنته بعد

LBCI
أخبار لبنان
07:56

استحداث مركز إيواء داخل مدينة كميل شمعون الرياضية... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

القصف طال معبر حوش السيد علي في الهرمل

LBCI
أخبار لبنان
07:50

مدينة صور شهدت سلسلة من الغارات

LBCI
أخبار لبنان
07:50

في النبطية... القصف طال بلدة كفررمان وكفرتبنيت

LBCI
أخبار لبنان
07:01

إليكم آخر المستجدات الميدانية في جنوب لبنان...

LBCI
آخر الأخبار
03:43

بعد إطلاق رشقات صاروخية من لبنان... هكذا يبدو الوضع في الداخل الإسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
03:33

العدوان الإسرائيلي مستمر... إليكم آخر المستجدات من البقاع

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:54

أدرعي: الجيش الإسرائيليّ يداهم مدرسة عسكرية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

بعد أن أشار بري إلى رسالة موقعة من ترامب في مطعم في ديربون بوقف النار في لبنان... هذا ما قاله صاحب المطعم

LBCI
خبر عاجل
14:31

منسق العلاقات العربية لترامب د. مسعد بولس لـ "جدل": ان شاء الله اول زيارة لي ستكون الى بيروت وبأسرع وقت ممكن والموضوع قد يكون خلال الايام المقبلة أم الاسبوعين المقبلين

LBCI
خبر عاجل
14:54

منسق العلاقات العربية لترامب د. مسعد بولس لـ جدل: نحضّر لاتفاق نووي جديد مع ايران وسيكون اتفاقا مقبولا من قبل الايرانيين والدول المجاورة والولايات المتحدة

LBCI
خبر عاجل
05:36

أدرعي لسكان جنوب لبنان: للامتناع عن العودة إلى منازلكم

LBCI
خبر عاجل
14:42

منسق العلاقات العربية لترامب د. مسعد بولس لـ "جدل": سياسة ترامب في الشرق الاوسط الوصول الى سلام دائم وكي يتحقق عليه أن يكون عادلاً وشاملاً مع ضرورة وجود خطة اقتصادية مواكبة لأي حلول بحيث ان النهوض الاقتصادي للفلسطينيين مؤثر لديمومة السلام

LBCI
أخبار لبنان
15:40

إبراهيم الموسوي لرويترز: حزب الله يرحب بأي جهد لوقف الحرب في لبنان...والقدرات العسكرية لحزب الله لا تزال قوية

LBCI
خبر عاجل
13:51

جعجع لـ جدل: أتوقع استمرار المعارك لـ3 إلى 4 أشهر لا بل تفاقمها أكثر من السابق فطرفا النزاع يعتبران أنهما أمام فرصة لتعزيز مواقفهما قبل التوصّل إلى واقع يفرض محدودية في التحرك

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More