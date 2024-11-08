"انتَ الغالي يا قلبي وعلى قلبي الأغلى"... مايا دياب للبنان: انت احساس

"انتَ الغالي يا قلبي وعلى قلبي الأغلى"... مايا دياب للبنان: انت احساس



وجّهت الفنانة مايا دياب رسالة مؤثرة لوطنها لبنان في ظل الاعتداءات الاسرائيلية التي ما زالت تشهدها مناطق عدة في الآونة الأخيرة.



وفي التفاصيل، كتبت مايا دياب رسالة عبّرت من خلالها عن الألم الداخلي، وذلك عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام.



وبدأت مايا دياب حديثها بعبارات جاء فيها: "ما عم بقدر نام ولا بالي عم يهدا أولا من الحب والعبادة اللي بعبدك ياها وتانيا من الوجع يا قلبي وانت الموجوع وتالتا من الدموع اللي ما عم توقف يا وجعي انت... قدّي بعد فيي إحمل انا وانت يا كل الدني.. انت راحتي اللي كنت مفكرة انها ما رح تروح ولا مرة قولك كنت آخدتك فور غرانتد... ايه بعتذر كنت كتير غلطانة وفكرت انو هيدا أقل شي فيك تقدملي ياه... طلع انو رح نقلق سوا ونخاف سوا ونزعل سوا ونحزن سوا ونموت سوا ونعيش سوا يا وجعي..".



وأكملت مايا دياب حديثها قائلة: "رح سمّيك وجعي لأنّك الإحساس الوحيد اللي عايش بقلبي.. أنا وعم بكتب دموعي ما عم توقف لأنو بيعرفوا انو بعد في وجع وقهر ورح قلّك بإيام العز ما قدرت عيش بعيدة عن قلبك وبإيام الوجع ما رح إقدر عيش إلا بقلبك انشالله تكون حاسس إني عم جرّب شيل عنك وجع.. قد ما فيي.. انت الغالي يا قلبي وعلى قلبي الأغلى وانت كرامتي وكبريائي وحالي... وانا حالي مش منيح.. بالمرّة... لبنان".



وختمت مايا دياب رسالتها بالقول: "انتَ مش صورة ولا خريطة ولا فكرة انت احساس واللي عندو إحساس رح يفهم عليي.. ما بقدر كمّل بلاك ولو بقدر أحضنك كنت رح تكمّل عمرك بين ايديي... يا وجع القلب... لبنان".