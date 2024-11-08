"أوقفوا الحرب"... هكذا تفاعلت هند باز مع الأوضاع الراهنة

"أوقفوا الحرب"... هكذا تفاعلت هند باز مع الأوضاع الراهنة



نشرت الممثلة اللبنانية هند باز مقطع فيديو لابنتها سيلين وهي تستمتع بوقتها عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام.



وأرفقت هند باز مقطع الفيديو بأمنية باللغة الانكليزية مفادها: "أتمنى أن يعيش الأطفال في سلام والاستمتاع بطفولة سعيدة".



وأضافت هند باز جملة مفادها: "أوقفوا الحرب".