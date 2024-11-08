دانييلا رحمة تبث الأمل بالألوان وسط ظلام الأوقات الصعبة (فيديو)

نشرت الممثلة اللبنانية - الأسترالية دانييلا رحمة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام فيديو قصير يحمل رسالة أمل لمتابعيها وسط الأوقات الصعبة التي يمر بها لبنان.
وكتبت تعليقاً على الفيديو: "في عالم مليء بالألوان، نتجاوز الصعاب، ننجو ونستمر في التقدم دائماً #لنصلي".
ويظهر الفيديو في بدايته باللونين الأبيض والأسود، حيث تظهر دانييلا بتلك الألوان الهادئة، قبل أن تملأ الألوان المشهد بعد ثوانٍ قليلة، في إشارة إلى التفاؤل والاستمرار.
View this post on Instagram
A post shared by Daniella Rahme دانييلا رحمه (@daniellarahme)
A post shared by Daniella Rahme دانييلا رحمه (@daniellarahme)