دانييلا رحمة تبث الأمل بالألوان وسط ظلام الأوقات الصعبة (فيديو)

نشرت الممثلة اللبنانية - الأسترالية دانييلا رحمة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام فيديو قصير يحمل رسالة أمل لمتابعيها وسط الأوقات الصعبة التي يمر بها لبنان.

وكتبت تعليقاً على الفيديو: "في عالم مليء بالألوان، نتجاوز الصعاب، ننجو ونستمر في التقدم دائماً #لنصلي".

ويظهر الفيديو في بدايته باللونين الأبيض والأسود، حيث تظهر دانييلا بتلك الألوان الهادئة، قبل أن تملأ الألوان المشهد بعد ثوانٍ قليلة، في إشارة إلى التفاؤل والاستمرار.