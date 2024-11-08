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دانييلا رحمة تبث الأمل بالألوان وسط ظلام الأوقات الصعبة (فيديو)

فنّ
2024-11-08 | 14:30
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دانييلا رحمة تبث الأمل بالألوان وسط ظلام الأوقات الصعبة (فيديو)
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دانييلا رحمة تبث الأمل بالألوان وسط ظلام الأوقات الصعبة (فيديو)

نشرت الممثلة اللبنانية - الأسترالية دانييلا رحمة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام فيديو قصير يحمل رسالة أمل لمتابعيها وسط الأوقات الصعبة التي يمر بها لبنان.

وكتبت تعليقاً على الفيديو: "في عالم مليء بالألوان، نتجاوز الصعاب، ننجو ونستمر في التقدم دائماً #لنصلي".

ويظهر الفيديو في بدايته باللونين الأبيض والأسود، حيث تظهر دانييلا بتلك الألوان الهادئة، قبل أن تملأ الألوان المشهد بعد ثوانٍ قليلة، في إشارة إلى التفاؤل والاستمرار.

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أسود وأبيض.

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