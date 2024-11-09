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"حريق اندلع واخترق قلب بيروت"... دانييلا رحمة: نصلي لسلامة الجميع
فنّ
2024-11-09 | 05:28
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"حريق اندلع واخترق قلب بيروت"... دانييلا رحمة: نصلي لسلامة الجميع
نشرت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها عبر موقع انستغرام مشاهد من الحريق الكبير الذي اندلع في منطقة الحمرا وللحظات إخماد النيران.
وعلقت دانييلا رحمة على المشاهد كاتبة: "استيقظت لأرى هذه المشاهد التي تكسر القلب في الحمرا... حريق اندلع واخترق قلب بيروت... نصلي لسلامة الجميع... ليبارك الله رجال الإطفاء ويعطهم القوة".
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