وسام حنا ينشر صورة من موقع الحريق في الحمرا... وهذا ما كتبه

مولدات كهربائية منتشرة على كافة الأراضي اللبنانية أغلبيتها الساحقة لا تملك ادنى مستويات الحماية لمكافحة الحرائق ،و هي مواد محددة على شكل بودرة (foam ) للسيطرة عليها .

محاولة إطفاء الحريق بالماء قبل وصول الدفاع المدني و فوج الإطفاء يُسبب بانتشاره اكثر . #الحمرا pic.twitter.com/iGjQcr6U5i — Wissam R Hanna (@WissamRHanna) November 9, 2024

نشر ملك جمال لبنان السابق والممثل وسام حنا في حسابه عبر منصة إكس صورة من المكان الذي اندلع فيه حريق في منطقة الحمرا صباح السبت.وكتب وسام حنا: "مولدات كهربائية منتشرة على كافة الأراضي اللبنانية أغلبيتها الساحقة لا تملك ادنى مستويات الحماية لمكافحة الحرائق، وهي مواد محددة على شكل بودرة (foam ) للسيطرة عليها ."وتابع: "محاولة إطفاء الحريق بالماء قبل وصول الدفاع المدني وفوج الإطفاء يُسبب بانتشاره اكثر."