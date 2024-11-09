تحية محبة من نيقولا معوض لعناصر الدفاع المدني: "أبطالنا"

نشر الممثل نيقولا معوض عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه عبر موقع انستغرام صور لعناصر من الدفاع المدني اللبناني خلال تقديمهم المساعدة لأشخاص حوصروا بالحريق الذي اندلع في منطقة الحمرا صباح اليوم السبت.وأرفق نيقولا معوض الصورة بعبارة: "أبطالنا... الدفاع المدني".