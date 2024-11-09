" للأسف البعض بعدو بيبرر المجازر"... يوسف حداد: بدهم فتنة تتفيذاً للمخطط

#الابادة_الصهيونية_بغزة والعدوان البريري ع #لبنان فضحت وجن ووج #اميركا_النازي لاغلب اللبنانيي والعالم وامستردام مثال
بس للاسف البعض من زعما وسياسيين واعلام رخيص بعدو بيبرر المجازر وبيحرض ع #المقاومة وبيستنجد بالقاتل الاميركي والغربي شركاء الصهيوني بدمنا وبدن فتنة تتفيذاً للمخطط😡 pic.twitter.com/dtri4TkpVB
— Youssef Haddad (@youssefhactor) November 9, 2024
#الابادة_الصهيونية_بغزة والعدوان البريري ع #لبنان فضحت وجن ووج #اميركا_النازي لاغلب اللبنانيي والعالم وامستردام مثال
بس للاسف البعض من زعما وسياسيين واعلام رخيص بعدو بيبرر المجازر وبيحرض ع #المقاومة وبيستنجد بالقاتل الاميركي والغربي شركاء الصهيوني بدمنا وبدن فتنة تتفيذاً للمخطط😡 pic.twitter.com/dtri4TkpVB