اليسا تعبر عن حبها للبنان في منشور مؤثر: يا ريت كل المحاور بكون بلدها أولويتا

وطني،يا ذهب الزمان الضايع

وطني،من برق القصايد طالع

انا على بابك قصيدة

كتبتها الريح العنيدة،

انا حجرة انا سوسني يا وطني!!! 🇱🇧

يا ريت كل المحاور بكون بلدها اولويتا

يا ريت لان راح البلد من ورا الخونة واللي ولاكن لكل العالم الا ل لبنان — Elissa (@elissakh) November 10, 2024

كتبت الفنانة اللبنانية اليسا منشوراً عبر حسابها على إكس تضمن بعض كلمات أغنية السيدة فيروز الشهيرة "وطني" وذلك تعبيراً منها عن حبها لوطنها.وجاء في المنشور: "وطني، يا ذهب الزمان الضايع وطني، من برق القصايد طالع أنا على بابك قصيدة كتبتها الريح العنيدة، أنا حجرة أنا سوسني يا وطني!!! ".وتابعت اليسا في المنشور: "يا ريت كل المحاور بكون بلدها أولويتا يا ريت لأن راح البلد من ورا الخونة واللي ولاكن لكل العالم الا للبنان".