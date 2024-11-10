كارلوس عازار: اشتقت بلدي يكون منيح

علّق الممثل اللبناني كارلوس عازار على الأحداث التي تحصل حالياً في لبنان جراء القصف الإسرائيلي العنيف الذي ما زال يستهدف مناطق لبنانية مختلفة.ونشر عازار صورة بخلفية سوداء عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام وكتب: "اشتقت بلدي يكون منيح، اشتقت أنا كون منيح...".