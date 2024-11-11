رولا حمادة تستشهد بالشاعر فارس قطرية: الأرض أرضك يا فتى هذه البلاد بلادنا

ثبت جذورك في التراب فأنت باقٍ هاهنا
الأرض أرضك يا فتى هذه البلاد بلادنا
هم جهلة لا يعلمون بأن وطنك خالدٌ
فأصمد ورابط وإحتسب إنا ورائك كلنا
كم من شهيد قدموا أرواحهم من أجل تحقيق اليقين
يا صاحب الأرض إعتصم فالأرض عرض المتقين
- فارس قطرية -
— Roula Hamadeh (@roulahamadeh) November 11, 2024
ثبت جذورك في التراب فأنت باقٍ هاهنا
الأرض أرضك يا فتى هذه البلاد بلادنا
هم جهلة لا يعلمون بأن وطنك خالدٌ
فأصمد ورابط وإحتسب إنا ورائك كلنا
كم من شهيد قدموا أرواحهم من أجل تحقيق اليقين
يا صاحب الأرض إعتصم فالأرض عرض المتقين
- فارس قطرية -