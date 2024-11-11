رولا حمادة تستشهد بالشاعر فارس قطرية: الأرض أرضك يا فتى هذه البلاد بلادنا

ثبت جذورك في التراب فأنت باقٍ هاهنا

الأرض أرضك يا فتى هذه البلاد بلادنا

هم جهلة لا يعلمون بأن وطنك خالدٌ

فأصمد ورابط وإحتسب إنا ورائك كلنا

كم من شهيد قدموا أرواحهم من أجل تحقيق اليقين

يا صاحب الأرض إعتصم فالأرض عرض المتقين

- فارس قطرية - — Roula Hamadeh (@roulahamadeh) November 11, 2024

استشهدت الممثلة اللبنانية القديرة رولا حمادة بقصيدة للشاعر فارس قطرية للتعبير عن تمسكها وحبها الكبير للوطن.وكتبت رولا حمادة في منشور في حسابها عبر موقع إكس: "ثبت جذورك في التراب فأنت باقٍ هاهناالأرض أرضك يا فتى هذه البلاد بلادناهم جهلة لا يعلمون بأن وطنك خالدٌفأصمد ورابط وإحتسب إنا ورائك كلناكم من شهيد قدموا أرواحهم من أجل تحقيق اليقينيا صاحب الأرض إعتصم فالأرض عرض المتقين- فارس قطرية –".