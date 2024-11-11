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بالتزامن مع تصاعد الأحداث الخطيرة... جو أشقر: "يا وطني"

فنّ
2024-11-11 | 13:18
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بالتزامن مع تصاعد الأحداث الخطيرة... جو أشقر: "يا وطني"

بالتزامن مع تصاعد الأحداث الخطيرة... جو أشقر: "يا وطني"

أعاد الفنان اللبناني جو أشقر طرح أغنية "يا وطني" التي سبق أن قدّمها في عام 2013، وذلك بهدف تجديد صرخة الألم والصمود في ظل تصاعد الأوضاع الخطيرة مؤخرًا.

وظهر جو أشقر في الفيديو كليب الخاص بأغنية "يا وطني" أثناء سيره وحيدًا على وقع مشاهد الدمار والنار.

وجاء في الأغنية: "يا وطني يا غالي يا غالي ع قلبي كلمة بدّي هاجر انا ما بقولها صعبة... يا وطن الرسالة بحبك بعد ربّي الإيد اللي بتنمدّ عليك بدّنا نقطعها العين اللي بتطلّع فيك نشيلها ونقلعها".
 

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