مع ازدياد صعوبة الوضع وقساوة الشتاء... سيلاوي يتوجّه بالدعاء للبنان وشعبه

مع ازدياد صعوبة الوضع وقساوة الشتاء... سيلاوي يتوجّه بالدعاء للبنان وشعبه

شارك الفنان حسام سيلاوي مقطع فيديو للطقس البارد والأمطار الغزيرة عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام، وذلك بهدف الدعاء للبنانيين الذين غادروا منازلهم وأصبحوا من دون مأوى.



وأرفق سيلاوي مساء أمس الأحد مقطع الفيديو بعبارة: "ما شاء الله... الله يكون مع الناس الي ما إلها مكان ادعولهم بهيك وقت ما ننساهم".