الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
17
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
17
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مع ازدياد صعوبة الوضع وقساوة الشتاء... سيلاوي يتوجّه بالدعاء للبنان وشعبه
فنّ
2024-11-11 | 14:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مع ازدياد صعوبة الوضع وقساوة الشتاء... سيلاوي يتوجّه بالدعاء للبنان وشعبه
مع ازدياد صعوبة الوضع وقساوة الشتاء... سيلاوي يتوجّه بالدعاء للبنان وشعبه
شارك الفنان حسام سيلاوي مقطع فيديو للطقس البارد والأمطار الغزيرة عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام، وذلك بهدف الدعاء للبنانيين الذين غادروا منازلهم وأصبحوا من دون مأوى.
وأرفق سيلاوي مساء أمس الأحد مقطع الفيديو بعبارة: "ما شاء الله... الله يكون مع الناس الي ما إلها مكان ادعولهم بهيك وقت ما ننساهم".
آخر الأخبار
فنّ
ازدياد
صعوبة
الوضع
وقساوة
الشتاء...
سيلاوي
يتوجّه
بالدعاء
للبنان
وشعبه
التالي
رولا حمادة تستشهد بالشاعر فارس قطرية: الأرض أرضك يا فتى هذه البلاد بلادنا
"كلنا للوطن"... ماغي بو غصن مستمرة في دعم أبناء بلدها: شكراً لمساهمتكم كل الحب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2024-10-25
بعد تصاعد الأحداث الخطيرة في الشرق الأوسط... أحمد زاهر يتوجّه بالدعاء للبنان وفلسطين
فنّ
2024-10-25
بعد تصاعد الأحداث الخطيرة في الشرق الأوسط... أحمد زاهر يتوجّه بالدعاء للبنان وفلسطين
0
فنّ
2024-10-23
مع ازدياد خطورة الوضع... ليا بو شعيا تصلي من أجل لبنان وشعبه
فنّ
2024-10-23
مع ازدياد خطورة الوضع... ليا بو شعيا تصلي من أجل لبنان وشعبه
0
فنّ
2024-11-10
بعد الأحداث الأخيرة... لطيفة تتوجه بالدعاء للبنان وهذا ما كشفته!
فنّ
2024-11-10
بعد الأحداث الأخيرة... لطيفة تتوجه بالدعاء للبنان وهذا ما كشفته!
0
فنّ
2024-10-25
مع ازدياد خطورة الوضع في لبنان... آية طيبا ترفع الصوت عاليًا
فنّ
2024-10-25
مع ازدياد خطورة الوضع في لبنان... آية طيبا ترفع الصوت عاليًا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
03:10
رغم الحرب والدمار… نادين جابر في رسالة أمل وتفاؤل
فنّ
03:10
رغم الحرب والدمار… نادين جابر في رسالة أمل وتفاؤل
0
فنّ
15:15
جاد أبو علي: "عنكِ أنتِ يا بيروت... سأحدثكِ!"
فنّ
15:15
جاد أبو علي: "عنكِ أنتِ يا بيروت... سأحدثكِ!"
0
فنّ
13:45
طارق سويد مستمر في دعم ومساندة الأطفال... هذا ما نشره
فنّ
13:45
طارق سويد مستمر في دعم ومساندة الأطفال... هذا ما نشره
0
فنّ
13:18
بالتزامن مع تصاعد الأحداث الخطيرة... جو أشقر: "يا وطني"
فنّ
13:18
بالتزامن مع تصاعد الأحداث الخطيرة... جو أشقر: "يا وطني"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
05:09
وزير خارجية إسرائيل يتحدث عن الحرب والمحادثات: الحرب مع حزب الله لم تنته...والتحدي في التطبيق
خبر عاجل
05:09
وزير خارجية إسرائيل يتحدث عن الحرب والمحادثات: الحرب مع حزب الله لم تنته...والتحدي في التطبيق
0
خبر عاجل
13:09
يسرائيل كاتس: إسرائيل لن توافق على أي ترتيب لا يضمن حقها في منع الإرهاب ولن نوافق على أي ترتيب لا يشمل نزع سلاح حزب الله وانسحابه إلى ما وراء الليطاني وإعادة سكان الشمال
خبر عاجل
13:09
يسرائيل كاتس: إسرائيل لن توافق على أي ترتيب لا يضمن حقها في منع الإرهاب ولن نوافق على أي ترتيب لا يشمل نزع سلاح حزب الله وانسحابه إلى ما وراء الليطاني وإعادة سكان الشمال
0
فنّ
2024-11-09
"حريق اندلع واخترق قلب بيروت"... دانييلا رحمة: نصلي لسلامة الجميع
فنّ
2024-11-09
"حريق اندلع واخترق قلب بيروت"... دانييلا رحمة: نصلي لسلامة الجميع
0
آخر الأخبار
08:56
الجيش الإسرائيلي: إصابة 26 جنديا خلال الساعات الـ 24 الماضية 11 على جبهة غزة و15 على جبهة لبنان
آخر الأخبار
08:56
الجيش الإسرائيلي: إصابة 26 جنديا خلال الساعات الـ 24 الماضية 11 على جبهة غزة و15 على جبهة لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:16
بعد استهداف مبنى يقطن فيه نازحون... إليكم آخر المستجدات من بلدة عين يعقوب في عكار
أخبار لبنان
16:16
بعد استهداف مبنى يقطن فيه نازحون... إليكم آخر المستجدات من بلدة عين يعقوب في عكار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:26
معلومات متضاربة حول مصير سليم عياش...
تقارير نشرة الاخبار
14:26
معلومات متضاربة حول مصير سليم عياش...
0
أخبار لبنان
14:17
شينكر لـ"عشرين 30": لبنان لديه فرصة لتغيير نظامه السياسي
أخبار لبنان
14:17
شينكر لـ"عشرين 30": لبنان لديه فرصة لتغيير نظامه السياسي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
لبنان ينتظر هوكشتاين... ولا موعد للزيارة!
تقارير نشرة الاخبار
14:15
لبنان ينتظر هوكشتاين... ولا موعد للزيارة!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
القمة العربية الإسلامية في الرياض... لوقف العدوان على لبنان وغزة
تقارير نشرة الاخبار
14:14
القمة العربية الإسلامية في الرياض... لوقف العدوان على لبنان وغزة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
بشرى إلى النازحين: أصبح بإمكانكم تقديم معاملاتكم في أي قلم نفوس
تقارير نشرة الاخبار
14:07
بشرى إلى النازحين: أصبح بإمكانكم تقديم معاملاتكم في أي قلم نفوس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في فقرة ميدانيات... العميد المتقاعد حسن جوني يستبعد ان يوسع الجيش الاسرائيلي عملياته البرية
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في فقرة ميدانيات... العميد المتقاعد حسن جوني يستبعد ان يوسع الجيش الاسرائيلي عملياته البرية
0
أخبار دولية
13:35
تصاعد بارز في عمليات اطلاق الصواريخ من قبل حزب الله...
أخبار دولية
13:35
تصاعد بارز في عمليات اطلاق الصواريخ من قبل حزب الله...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
وضع اللمسات الأخيرة على مقترح التسوية مع لبنان... وبحث في الضمانات لاسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:32
وضع اللمسات الأخيرة على مقترح التسوية مع لبنان... وبحث في الضمانات لاسرائيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
05:22
اسرائيل إلى سكان هذه القرى الجنوبية: عليكم إخلاء منازلكم فورًا ودون تأخير والانتقال إلى شمال نهر الأولي
أخبار لبنان
05:22
اسرائيل إلى سكان هذه القرى الجنوبية: عليكم إخلاء منازلكم فورًا ودون تأخير والانتقال إلى شمال نهر الأولي
2
أخبار لبنان
03:03
أدرعي: الإنذار الثالث لسكان الضاحية الجنوبية
أخبار لبنان
03:03
أدرعي: الإنذار الثالث لسكان الضاحية الجنوبية
3
أخبار لبنان
02:56
أدرعي لسكان الضاحية: لإخلاء هذه المباني
أخبار لبنان
02:56
أدرعي لسكان الضاحية: لإخلاء هذه المباني
4
خبر عاجل
05:09
وزير خارجية إسرائيل يتحدث عن الحرب والمحادثات: الحرب مع حزب الله لم تنته...والتحدي في التطبيق
خبر عاجل
05:09
وزير خارجية إسرائيل يتحدث عن الحرب والمحادثات: الحرب مع حزب الله لم تنته...والتحدي في التطبيق
5
أخبار لبنان
02:59
أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: إنذارًا ثانيًا لكم
أخبار لبنان
02:59
أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: إنذارًا ثانيًا لكم
6
خبر عاجل
05:27
سانا: قطع الأوتوستراد الدولي حمص-دمشق موقتاً جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مكان تجمع مساعدات للوافدين اللبنانيين في منطقة شمسين جنوب حمص بالقرب من الأوتوستراد
خبر عاجل
05:27
سانا: قطع الأوتوستراد الدولي حمص-دمشق موقتاً جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مكان تجمع مساعدات للوافدين اللبنانيين في منطقة شمسين جنوب حمص بالقرب من الأوتوستراد
7
خبر عاجل
13:44
شينكر لـ عشرين 30: لا أعتقد أنه سيحصل وقف لإطلاق نار واسرائيل لن تسمح لحزب الله بإعادة تجميع نفسه وجزء من العمل على الحدود للتأكد من أن الأسلحة المهربة لن تجد طريقها مرة أخرى إلى البلد وسيتطلب من لبنان أن يطبّق سيادته على حدوده وأراضيه
خبر عاجل
13:44
شينكر لـ عشرين 30: لا أعتقد أنه سيحصل وقف لإطلاق نار واسرائيل لن تسمح لحزب الله بإعادة تجميع نفسه وجزء من العمل على الحدود للتأكد من أن الأسلحة المهربة لن تجد طريقها مرة أخرى إلى البلد وسيتطلب من لبنان أن يطبّق سيادته على حدوده وأراضيه
8
خبر عاجل
13:52
شينكر لـ عشرين 30: لبنان سيكون آخر دولة توقّع معاهدة سلام مع إسرائيل ولديه فرصة الآن لتغيير نظامه السياسي وتحديد دور حزب الله وإيران في السياسة اللبنانية ولا أرى بالضرورة معاهدة سلام لكن يمكنني رؤية علاقات طبيعية وحدود هادئة
خبر عاجل
13:52
شينكر لـ عشرين 30: لبنان سيكون آخر دولة توقّع معاهدة سلام مع إسرائيل ولديه فرصة الآن لتغيير نظامه السياسي وتحديد دور حزب الله وإيران في السياسة اللبنانية ولا أرى بالضرورة معاهدة سلام لكن يمكنني رؤية علاقات طبيعية وحدود هادئة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More