جاد أبو علي: "عنكِ أنتِ يا بيروت... سأحدثكِ!"

جاد أبو علي: "عنكِ أنتِ يا بيروت... سأحدثكِ!"



أعاد الممثل اللبناني جاد أبو علي مشاركة رسالة مؤثرة كان قد كتبها سابقًا لبيروت ونشرها في عام 2019.



وفي التفاصيل، جاء في الصورة التي شاركها جاد أبو علي عبر خاصية الستوري على انستغرام: "عن كل ذاك البحر بيننا يا بيروت... سأحدّثك! عن كل أعقاب السجائر على رصيف هموم من مرّوا بك يا بيروت... سأحدّثك! عن رجل طاعن في السن وشاب طاعن في الأمل... سأحدّثك!".



وأكمل جاد أبو علي الرسالة: "عن طفل يبيع ورود خدوده للمارة على شواطئك... سأحدثكِ! عن كل سر يأبه له بحرك ويأبى العابر أن يبوح به لغيرك... سأحدثكِ! عن وطن ارتشف قهوته مُرّة... مَرة... ورحل عنك، تاركًا لنا الفنجان، نبحث له في شوارع أنفسنا... عن قارئة الفنجان... سأحدثكِ!".



وختم حينها جاد أبو علي الرسالة بعبارات جاء فيها: "عنكِ أنتِ يا بيروت... عشية يوم الأحد والناس نيام... سأحدثكِ! علّك بعدها... تسامحيننا!".