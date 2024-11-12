باسم فغالي يُعيد إحياء أغنية "Stop Taxi D’amour" للشحرورة (فيديو)

في الذكرى العاشرة لرحيل الشحرورة، ظهر الفنان باسم فغالي على إنستغرام في فيديو جديد يجسد فيه شخصية النجمة الراحلة صباح، مؤدياً أغنيتها الشهيرة "Stop Taxi D’amour".

وظهر فغالي في الفيديو واقفاً على سرير في غرفة نوم، يرقص بحيوية على أنغام الأغنية التي حققت نجاحاً كبيراً عند إصدارها عام 1974، مستعيداً بإطلالة مشابهة تماماً أسلوب الشحرورة الأيقوني.

ويُذكر أن الفنانة اللبنانية صباح رحلت في 26 تشرين الثاني 2014 عن عمر ناهز 87 عاماً، تاركةً إرثاً فنياً ضخماً وأغنيات خالدة في ذاكرة الجمهور العربي.