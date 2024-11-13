"السفارة الصربية تواصلت معي لتعيدني الى صربيا لكنني قررت البقاء"... ميريام كلينك: اصمتوا جميعا وشكرا

عبرت ميريام كلينك، عبر خاصية القصص القصيرة، في حسابها عبر موقع انستغرام عن غضبها من الوضع الحالي في لبنان.



وكتبت ميريام كلينك: "نعم قمت بالفكاهة المظلمة وهذا كان الهدف... الرسالة هي انني اكتفيت من الحرب في لبنان، منذ سنة 1975، حرب لم نطلبها يوما، حرب نحن بالغنى عنها، لمن؟ ولماذا؟... الحرب ليست خطأي ولم أقررها، حرب سببها رجال سياسة أغبياء لم يعرفوا يوما أن يوجّهوا أحزابهم، يتحاربون بالاهانات والكراهية.... لا شكرا، على الأقل لم أرحل من لبنان كما فعل اللبنانيون الذين تمكنوا من ذلك."



وتابعت: "نعم أنا صربية أيضا، ولدي منزل وعائلة هناك وجواز سفر لكنني بقيت... نعم سأقلّم أظافري وأعيش حياتي، هذه حرب حمقاء لمن نخوضها ولماذا؟... لذا لعبت دور الحمقاء كحربكم الحمقاء وسأقوم بتقليم أظافري وبأكثر من ذلك".