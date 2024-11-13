مرة جديدة، عبرت الممثلة اللبنانية ورد الخال عن غضبها من الوضع الراهن في لبنان.وفي خاصية القصص القصيرة في حسابها عبر موقع انستغرام، كتبت ورد الخال: "إذا نحنا عم نتطاول عبعضنا، ما بدّك العدو يتطاول علينا؟!".