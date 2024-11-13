باسم مغنية: نصارع الدنيا

باسم مغنية: نصارع الدنيا

تفاعل الممثل اللبناني باسم مغنية مع الأحداث التي تحصل في لبنان بعد القصف الإسرائيلي العنيف الذي ما زال يستهدف مناطق عدة في منشور عبر حسابه على إكس.



وفي التفاصيل، تضامن مغنية مع أبناء بلده ومعاناتهم مجدداً من خلال منشور كتب فيه: "نصارع الدنيا".